Ракеты Storm Shadow ударили по центру космической связи РФ и ФСБ в Крыму

Ракеты Storm Shadow ударили по центру космической связи РФ и ФСБ в Крыму3
- 20.12.2023, 15:10
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Повреждена техника оккупантов.
Во временно оккупированном Крыму сегодня были атакованы Центр дальней космической связи Воздушно-космических сил РФ и в/ч 28735. В результате ранен сотрудник пункта управления ФСБ РФ, повреждена техника и антенна спутниковой связи, сообщает ASTRA.
Источники российского СМИ уточнили, что сразу две атаки были совершены сегодня по войсковым частям РФ на территории Крыма.
Первая атака произошла в районе 4 утра 20 декабря в Алуште. Как минимум три прилета зафиксированы по территории в/ч 28735 пункта управления ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское в Алуште.
Предварительно, атака была совершена с БПЛА. Один служащий ПУ ФСБ ранен, повреждена антенна спутниковой связи.
Следующая атака была совершена, предварительно, ракетами Storm Shadow в 5 утра по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района.
Полное название центра: 40-й отдельный командно-измерительный комплекс в составе Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Воздушно-космических сил РФ (в/ч 81415).
По территории центра было зафиксировано как минимум два прилета, повреждена 1 единица военной техники. Пострадавших нет.