В 2023 году в Минске купили рекордное число квартир на вторичке 20.12.2023, 15:13

Эксперт рассказал почему.

Практически весь прошлый год в Минске рекордно увеличивалось количество сделок с квартирами на вторичном рынке. Чем вызван этот ажиотаж и почему белорусы скупают квартиры, рассказал Realt.by основатель группы компаний «Твоя столица» Владимир Давидович.

— На рост спроса повлияли относительная дешевизна квадратного метра, дешевизна самих квартир (из-за их малых габаритов) плюс доступность кредитов. Еще 10 лет назад однокомнатные квартиры по метражу начинались с 42−45 метров. Сейчас же на рынке полно вариантов 30-метровых квартир. А еще по сравнению с 2013 годом выросла и средняя зарплата.

Спрос на вторичном рынке жилья растет третий год подряд. Если в доковидном 2019-м году в Минске было заключено около 13 тысяч сделок, то в 2021-м их было более 14,5 тысячи, а в 2022-м − более 15,8 тысячи. В 2023 году мы ожидаем уже более 17,5 тысячи сделок. Этот год будет рекордным по активности для вторичного рынка, но частично это происходит за счет сокращения первички.

Так, несколько лет назад на вторичном рынке продавалось около 15 тысяч квартир в год, а в новостройках − порядка 17 тысяч. То есть, первичка опережала вторичку. В уходящем же году, по нашим оценкам, количество сделок на первичке снизилось до 10−12 тысяч (в 2022 году их было порядка 16−18 тысяч).

Это объясняется, прежде всего, сужением предложения от застройщиков и опасениями покупателей вкладывать средства в строительство на длительный срок. Эти же факторы, в свою очередь, повлияли и на рост активности покупателей на вторичном рынке квартир.

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