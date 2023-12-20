Китайское предупреждение Орбану Сергей Романов, planeta.press

20.12.2023, 15:33

«Троянского коня» Путина поставили перед выбором — кнут или пряник.

С ними надо только так. Бюрократы Евросоюза столкнулись с венгерскими клептократами. И лучше бы Будапешту не ввязываться в эту битву Давида с Голиафом. Орбановские ресурсы не позволяют изыскать волшебную пращу, чтобы зарядить в мощный брюссельский лоб. Поведение венгерского премьера настолько вывело из себя европейское руководство так, что в столице ЕС отложили на полку политику континентального консенсуса.

Брюссель предъявил Орбану вполне исчерпывающий список кнутов и пряников. Демократия, все-таки. Только надо определиться: член ты европейской семьи или прихвостень Путина и его криминальных дружков. На одной чаше весов – 10 миллиардов евро, на другой – минус право голоса в ЕС. И денег от сытой Европы тоже не будет.

Если Орбан может хвастаться 75 способами заблокировать помощь Украине, так почему же нельзя в алаверды?

Механизмы мягкого и не очень давления на Венгрию очевидны и объясняются строчками одной простой песни: «Ты много на себя взяла», выражаясь на жаргоне, который так понятен такому не чужому для Орбана Путину.

Европейские партнеры Будапешта обеспокоены сворачиванием демократии и возможным установлением авторитарного режима в самом центре Европы. Цена вопроса здесь – здравый смысл, подкрепленный заблокированными 20 миллиардами евро.

Голоса на такой шаг найдутся. Общеевропейский консенсус могла бы нарушить, например, Польша. Но там неувязочка: в премьерском кресле уселся еврооптимист Дональд Туск. Надеяться на коллегу из Словакии Роберта Фицо – тоже так себе идея.

Троянский конь и без того загадил просторную европейскую конюшню.

На деньги на Востоке сейчас рассчитывать не приходится. Подарки от Путина, если и будут, то обернутся для Будапешта медвежьей услугой и, очевидно, не в большом количестве. А это существенно уменьшает Виктору Орбану просто для внутривенгерских маневров и «продавания» себя своему электорату. Интересно, как будет по-венгерски «Денег нет, но вы держитесь?».

На российских подачках долго не проживешь. Там экономика харкает кровью войны с Украиной и Кремлю не до поддержания венгерских штанов.

Роль вразумителя Орбана сейчас активно играет канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его Германия существенно активизировала помощь Украине и того же хочет от номинальных союзников по Евросоюзу.

Да, Брюссель не хотел бы ухода Венгрии в российско-китайские объятья. Но больше всего шишек в этой гипотетической ситуации достанется именно Орбану и Ко. Венграм не хотелось бы находиться в окружении стран – бывших союзников по блоку. А тут еще и украинцы запомнят все попытки блокировать военную и финансовую помощь Киеву. И они как раз начали переговоры о вступлении в ЕС. Да и сами венгры помнят времена до и после вступления в Евросоюз. И объятья Москвы в обличье Советского Союза – это как вчера танками по Будапешту.

Не будет ЕС терпеть такого отношения и либеральничать в отношении все более упрямого главы венгерского правительства.

А Орбану лучше вспомнить, что европейский рынок и европейское настоящее еще не потеряны. Только вот будущее лучше разделять отнюдь не с Россией и Китаем.

Сергей Романов, planeta.press

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