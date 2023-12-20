Китайское предупреждение Орбану
- Сергей Романов, planeta.press
- 20.12.2023, 15:33
«Троянского коня» Путина поставили перед выбором — кнут или пряник.
С ними надо только так. Бюрократы Евросоюза столкнулись с венгерскими клептократами. И лучше бы Будапешту не ввязываться в эту битву Давида с Голиафом. Орбановские ресурсы не позволяют изыскать волшебную пращу, чтобы зарядить в мощный брюссельский лоб. Поведение венгерского премьера настолько вывело из себя европейское руководство так, что в столице ЕС отложили на полку политику континентального консенсуса.
Брюссель предъявил Орбану вполне исчерпывающий список кнутов и пряников. Демократия, все-таки. Только надо определиться: член ты европейской семьи или прихвостень Путина и его криминальных дружков. На одной чаше весов – 10 миллиардов евро, на другой – минус право голоса в ЕС. И денег от сытой Европы тоже не будет.
Если Орбан может хвастаться 75 способами заблокировать помощь Украине, так почему же нельзя в алаверды?
Механизмы мягкого и не очень давления на Венгрию очевидны и объясняются строчками одной простой песни: «Ты много на себя взяла», выражаясь на жаргоне, который так понятен такому не чужому для Орбана Путину.
Европейские партнеры Будапешта обеспокоены сворачиванием демократии и возможным установлением авторитарного режима в самом центре Европы. Цена вопроса здесь – здравый смысл, подкрепленный заблокированными 20 миллиардами евро.
Голоса на такой шаг найдутся. Общеевропейский консенсус могла бы нарушить, например, Польша. Но там неувязочка: в премьерском кресле уселся еврооптимист Дональд Туск. Надеяться на коллегу из Словакии Роберта Фицо – тоже так себе идея.
Троянский конь и без того загадил просторную европейскую конюшню.
На деньги на Востоке сейчас рассчитывать не приходится. Подарки от Путина, если и будут, то обернутся для Будапешта медвежьей услугой и, очевидно, не в большом количестве. А это существенно уменьшает Виктору Орбану просто для внутривенгерских маневров и «продавания» себя своему электорату. Интересно, как будет по-венгерски «Денег нет, но вы держитесь?».
На российских подачках долго не проживешь. Там экономика харкает кровью войны с Украиной и Кремлю не до поддержания венгерских штанов.
Роль вразумителя Орбана сейчас активно играет канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его Германия существенно активизировала помощь Украине и того же хочет от номинальных союзников по Евросоюзу.
Да, Брюссель не хотел бы ухода Венгрии в российско-китайские объятья. Но больше всего шишек в этой гипотетической ситуации достанется именно Орбану и Ко. Венграм не хотелось бы находиться в окружении стран – бывших союзников по блоку. А тут еще и украинцы запомнят все попытки блокировать военную и финансовую помощь Киеву. И они как раз начали переговоры о вступлении в ЕС. Да и сами венгры помнят времена до и после вступления в Евросоюз. И объятья Москвы в обличье Советского Союза – это как вчера танками по Будапешту.
Не будет ЕС терпеть такого отношения и либеральничать в отношении все более упрямого главы венгерского правительства.
А Орбану лучше вспомнить, что европейский рынок и европейское настоящее еще не потеряны. Только вот будущее лучше разделять отнюдь не с Россией и Китаем.
Сергей Романов, planeta.press