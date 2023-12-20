В Беларуси обильно пошли грибы

В Беларуси обильно пошли грибы3
- 20.12.2023, 15:44
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Любители «тихой охоты» могут насобирать корзину к рождественскому столу.
Природа не перестает удивлять. В середине декабря после морозов и метелей в Беларусь пришла оттепель. Растаявший снег «залил» грибницы и для любителей тихой охоты наступил праздник. В свободное время они отправляются в леса, а возвращаются с трофеями, пишет сайт blizko.by.
Вот такие фото выкладывают из Брестской области, где, судя по отчетам, грибов больше всего. Вот это присылают из-под Збуража, Мельников и других населенных пунктов Малоритского района, богатого на грибы. Кадры сделаны день-два назад.
А вот эти − прямо сегодня, 20 декабря.
В основном растут зеленки, но есть и другие съедобные.
Авторы этих кадров уверяют, что видео снято где-то под Брестом.
А вот видео из Жабинковского района.
@nadezhda_khilchuk ♬ оригинальный звук - user305012508971
Это уже фото из Минска. Свежие фламки, или зимние опята. Сняты, как уверяет автор, в Курасовщине.
− На выходные надо будет в лес поехать, где они каждый год растут, − пишет она. − Гриб настолько полезный, что надо запастись им впрок.
Ну а тут уже Столбцовский район. Тоже опята. Брать, пишет грибник, не стали. Оставили на пропитание лесным жителям.
Здесь автор не указал локацию, но у него из-под снега вылезли маслята.
На этом видео автор тоже не указала, где нашла «семью» лисичек. Остается догадываться по говору. Как думаете, где вели съемку?
@larisa_sema грибы на снегу 😊#рек #жизньвдеревне #свежийвоздух #лес #грибочки #активныйотдых #удача #поискрог ♬ оригинальный звук - Лариса