Стало известно, как страны G7 могут конфисковать $280 миллиардов Центробанка РФ 20.12.2023, 15:51

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Деньги могут передать Украины.

Власти США предложили партнерам по «Большой семерке» (G7) признать себя «пострадавшими» от российской агрессии против Украины и на этом основании конфисковать $280 млрд Центробанка России, которые были заморожены в западных странах.

Такой вариант изъятия российских активов содержится в одном из рабочих материалов, который США представили на обсуждение стран G7, пишет Financial times со ссылкой на документ. В нем утверждается, что «пострадавшими» и «особо пострадавшими» себя могут признать все страны, которые финансировали экономику Украины и ее вооруженные силы во время войны.

После конфискации активов российского ЦБ США предложили переводить средства Киеву траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). При этом переводы будут засчитываться в качестве «аванса» в рамках компенсации за ущерб от войны, который должна будет выплатить Россия для заключения мира.

По мнению американских официальных лиц, передача активов может стать «контрмерой», соответствующей международному праву. Она «побудит Россию прекратить агрессию», считают в Вашингтоне.

В то же время публично представители США не поддерживают конфискацию активов России. Как отмечает FT, предложенная Вашингтоном идея чревата юридическими последствиями, так как замороженные резервы ЦБ России защищены международным правом. Какие-либо действиями с ними покажут Китаю, Саудовской Аравии и другим странам, что их активы в долларах и евро находятся не в безопасности.

В ЕС особенно беспокоятся по поводу последствий такого шага, так как большая часть замороженных активов России находится в странах союза. «Нам есть что терять», — отметил представитель ЕС.

Согласно документу Еврокомисиси, с которым ознакомилась Financial Times, страны G7, ЕС и Австралия в 2022 году заморозили активы ЦБ на 260 млрд евро. При этом активы на 210 млрд были арестованы в ЕС. Они включают наличные и государственные облигации в евро, долларах и других валютах.

Подавляющее большинство из заблокированных в ЕС активов, на сумму около 191 млрд евро, были заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear. Еще 19 млрд евро заморозила Франция. Доля остальных стран значительно меньше — так, к примеру, в Германии хранятся активы примерно на 210 млн евро. При этом, по словам источника FT в G7, США заблокировали активы лишь на $5 млрд.

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