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Сырский раскрыл, на каком направлении фронта РФ сосредоточила главные усилия

  • 20.12.2023, 16:14
  • 2,896
Сырский раскрыл, на каком направлении фронта РФ сосредоточила главные усилия
Александр Сырский

Туда оккупанты бросают морскую пехоты.

Не Авдеевка, а Бахмутское направление сейчас стоит в приоритете у российских оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

В районе Бахмута россияне концентрируют главные усилия. Именно туда они перебрасывают свои самые боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту, а также «Шторм-Z» и «Шторм-V», в составе которых воюют бывшие преступники.

Как пишет Сырский, главная цель врага на этом направлении совершенно очевидна: сначала оккупанты планируют захватить Часов Яр, затем оккупировать еще четыре районных центра, после чего уже выходить на административные границы Донецкой области.

Генерал отметил, что ВСУ держат оборону и ликвидируют врага, но хотя армия РФ несет очень большие потери, она все равно продолжает идти в штурм.

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