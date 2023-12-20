«Телефон и ноутбук я точно не потяну, у меня зарплата $300» 7 20.12.2023, 16:22

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Белорусы — о подарках, которые их дети попросили на Новый год.

Новый год — время, когда исполняются мечты. Для кого-то это дорогие духи или iPhone, а кто-то желает получить счастье и что-нибудь сладкое. А о чем мечтают дети белорусов? «Зеркало» спросило об этом у их родителей. Также журналисты узнали, во сколько обойдется детский подарок и сильно ли он ударит по семейному кошельку.

Минчанка Татьяна (имена героев изменены) — мама троих детей младшего школьного возраста. Когда-то женщина рассказала детям, что они могут писать о подарках к Новому году прямо Деду Морозу. С тех пор дети так и делают.

— Письма с пожеланиями новогодних подарков они пишут везде — в школе, на кружках, экскурсиях. Я уж думаю о том, не пора ли рассказать, что Деда Мороза нет, а то они то компьютер хотят, то новый телефон. Тем более в школе дети между собой уже обсуждали тему реальности Деда Мороза. Мои пока не понимают, есть он или нет, колеблются, мол, кто же тогда оставляет подарки, — говорит Татьяна.

В прошлом году Татьяна с мужем подарили от себя каждому ребенку по набору конструктора Lego, а Дед Мороз принес им книги с аниме и игрушечное оружие. В этом году малыши хотят хомячка, кошку или собаку, но на животных мама пока не согласна.

В этом году у Татьяны лимит на все детские новогодние подарки — около 200 рублей. На эти деньги она купила сыновьям комиксы про Наруто (это главный герой книги — подросток-ниндзя), а дочке — акриловые фломастеры для росписи текстиля.

— Это большая сумма для нас, но хотелось детям получше подарки сделать. Телефон и ноутбук я точно не потяну. У меня зарплата около 1000 рублей, да и то выплачивают ее с задержками, а муж получает как попало.

Многодетный папа Андрей рассказал, что в их семье не принято писать письма с пожеланиями Деду Морозу, перед Новым годом они действуют по-другому.

— Недавно мы написали на бумажках имена всех членов семьи, скрутили их и бросили в шапку. Потом каждый из нас вытянул одну бумажку: чье имя оказалось в записке, тому и надо дарить подарок, — рассказал Андрей.

Мужчина отметил, что подарки друг другу они всегда дарят недорогие, но душевные и теплые. Сюрприз даже может быть сделан своими руками. Сам Андрей готовит подарок младшему ребенку. Что это будет, он еще не придумал.

— Может быть, подарю ему открытку с добрым поздравлением и какую-то сладость. А может, даже прочитаю для него стих. Что-то дорогое я преподнести не могу, на это же будут смотреть другие дети, им будет обидно, что у них подарки попроще.

Андрей сказал, что его дети никогда не требовали дорогих презентов, да и в семье нет возможности купить, к примеру, каждому ребенку по смартфону.

У Сергея два сына. Один уже почти взрослый, второй — подросток. Так что Деду Морозу письма они не пишут, зато выдвигают запросы родителям. Но просьбы стали более практичными и нужными — для учебы или спорта, а не игрушки и развлечения.

Старший с трудом может остановиться на чем-то одном. Сначала он просил рюкзак, потом — форму для занятия спортом, потом снова передумал. Каждый запрос, естественно, отличался и по стоимости. Пока, вроде как, остановился на туалетной воде.

— Младший просил сперва шлем для занятий гоночным спортом, потом специальные перчатки, чтобы руки были в тепле и руль не выскальзывал. Но перчатки мы уже купили. А вот шлем будет подарком на Новый год, — рассказал Сергей и перешел к ценам. — Если брать шлем, то это как минимум 180 евро (около 624 рублей по курсу Нацбанка на 20 декабря. — Прим. ред.). А туалетная вода — 15−20 евро (порядка 52−70 рублей).

Сергей признался, что запросы детей на подарки обычно выше, чем родители могут себе позволить. На дни рождения они стараются выполнять просьбы, а вот на Новый год — как получается. В этот раз купят то, что просят дети, в том числе потому что эти вещи им все равно нужны. Тот же шлем — это вопрос безопасности. Можно купить более дешевый, признается белорус, но лучше потратить больше и быть уверенным в его качестве и в том, что ребенок в нем будет в безопасности.

Сыну Ангелины 11 лет. Женщина говорит, что парень ее уже взрослый и понимает, кто готовит ему подарки к Новому году. Тем не менее он написал письмо святому Николаю: попросил счастья, радости и чего-нибудь сладенького.

— У меня он попросил в подарок музыкальную шкатулку с музыкой из "Гарри Поттера", она дешевая — 15 рублей. Еще я купила ему красивенную книгу по всемирной истории на английской языке, она значительно дороже — больше 70 рублей. Книгу я положу под елочку, — рассказала Ангелина.

Собеседница отметила, что «заказы» сына к Новому году не отражаются на семейном бюджете, так как Ангелина предусматривает эти траты заранее и относится к ним как фаталист.

Марта и ее 17-летняя дочь «вынужденно» живут в Германии, а муж женщины (он же папа ребенка) остался в Беларуси. Сейчас мама подростка сама исполняет ее желания, в том числе и новогодние.

— За несколько недель до колядок и Нового года дочка приготовила небольшой список того, что бы она хотела получить в подарок. Она хорошо рисует, поэтому я решила купить ей набор дорогих карандашей и альбом для эскизов, это было одним из ее желаний, — рассказала женщина.

Подарок обошелся маме в 48 евро (около 166 рублей).

Год назад Ирина с семьей уехала из Беларуси в Грузию. 13-летний сын белоруски начал заранее спрашивать родителей, что бы они хотели получить в подарок на Новый год. Сам же мальчик тоже поделился своей мечтой — он хотел бы попасть на зимние каникулы в Минск, поэтому попросил купить для него билет на родину и обратно.

— Сын очень скучает по дому, бабушкам и дедушкам. Недавно он вдохновился снежными фотографиями из соцсетей и хотел бы с бывшими одноклассниками покататься с горки на тюбинге. Сказал, что подарок ему дарить не надо, мол, у него все есть, — рассказала Ирина.

И хотя родители уже приготовили мальчику презент — электронную книгу, решили исполнить и его мечту. Мальчику купили билеты в Беларусь и обратно, хотя стоили дорого — 1360 рублей. Скоро он один полетит в родной город.

— Это немалая сумма для новогоднего подарка, к тому же незапланированная трата. Нам надо еще оплачивать аренду квартиры, платить за школу. Сейчас денег уходит гораздо больше, чем когда мы жили в Беларуси. Но мы с мужем работаем, имеем материальную подушку безопасности, так что решили выделить оттуда средства и такое желание сына исполнить обязательно. Ведь кто знает, где мы окажемся еще через какое-то время и будет ли возможность отправить ребенка к родственникам в другой раз.

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