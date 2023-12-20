Renault Scenic возвращается на рынок 20.12.2023, 16:33

2,608

Авто кардинально изменилось.

Новый Renault Scenic 2024 выходит на европейский рынок. После непродолжительного отсутствия семейная модель вернулась в новом формате – как электрический кроссовер. Об этом сообщает сайт L’argus, пишет «Фокус».

Электрокроссовер Renault Scenic достигает 4,47 м в длину при колесной базе 2,78 м. У него большой багажник объемом 545-1670 л.

Электромобили Renault Scenic начнут поставлять покупателям с весны 2024 года, но в Евросоюзе их уже можно заказать. Цена стартует с 38 700 евро за базовую версию Evolution. Она получила 19-дюймовые диски, климат-контроль, камеру, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Топовый вариант Iconic (от 49 400 евро) добавляет электропривод и массаж сидений, подогрев кресел и руля, панорамную крышу, беспроводную зарядку смартфонов и акустику Harmann Kardon.

На выбор предложены две силовых установки. Начальный вариант получил 170-сильный мотор и батарею на 60 кВт∙ч. Такой Renault Scenic 2024 способен разогнаться до 100 км/ч за 9,3 с и развить 150 км/ч, а его запас хода составляет 430 км.

220-сильная версия комплектуется батареей емкостью 87 кВт∙ч. В этом случае разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Запас хода – 625 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».