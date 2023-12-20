Какую из двух тактик выберет главком ВСУ Залужный на 2024 год? 20.12.2023, 16:36

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Валерий Залужный

Анализ украинского полковника.

Западные СМИ пишут о двух возможных планах Вооруженных сил Украины на следующий год. Издание Welt считает, что у Украины осталось еще много резервов и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовит новое контрнаступление.

В свою очередь Bild описывает тактику Украины тремя словами: убивать, убивать и еще раз убивать, говоря о том, что главный план ВСУ на 2024-ый год — активная оборона.

Где правда? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к украинскому военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины Петру Чернику:

— Я больше склоняюсь ко второй версии, объясню почему. Мы находимся в классической третьей стадии индустриальной войны. Здесь стоит упомянуть две первые стадии: блестящий разгром (до 10 дней) и так называемый блицкриг (1 — 1,5 месяца). Есть еще затяжной блицкриг (до 4 месяцев), например, как итальянцы в 1940-ых разгромили греков.

Все, что идет дальше — от 1 года до 8 лет. Наиболее классическая индустриальная война 20-го столетия — ирано-иракская. Я ни в коем случае не утверждаю, что российско-украинская война будет так долго длиться, но мы точно вошли в индустриальную войну.

Главный признак этой войны — перемалывание сил и средств противника. К сожалению, нам не дали дальнобойных ракет в достаточном количестве (ленивый не писал про ATACMS). Не дают в достаточном количестве и авиацию, которая может переломить ход войны. Нам не остается ничего другого, как уничтожать личный состав врага (показатели уже беспрецедентные) и его технику. Отмечу, что если на данный момент всю технику, которая была на складах РФ взять за 100%, то где-то около 40% мы уже уничтожили.

Действительно, по части того, что касается бронетехники и артиллерии, у них колоссальные запасы — самые большие в мире.

На данный момент у нас все упирается в политическую волю западных союзников. Нужно много авиации и ATACMS, которые бы сломали ход войны. Все это у американцев есть: F-16 выпущено больше 4,5 тысяч. В рабочем состоянии больше 2,5 тысяч из них. Ракет и бомб к этой машине на складах также тысячи. ATACMS на складах от 3 до 4 тысяч разных модификаций.

— В чем причина того, что оружие не поставляется в необходимом объеме?

— Во-первых, присутствует страх того, что Путин может пересечь линию в части ядерного оружия. Во-вторых, расползание тактического ядерного оружия. У Пригожина на ядерном складе в Воронеже были тактические ядерные боеприпасы и снаряды к артиллерии. Представьте себе, что один снаряд попал в неправильные руки. Его даже не нужно подрывать. Достаточно подорвать его, обложив взрывчаткой, скажем, где-то в Нью-Йорке. Мы же понимаем, какой апокалипсис на бирже может произойти.

В-третьих, есть новый монстр — Китай. Представьте себе, что гигантские сибирские ресурсы: нефть, газ, золото и ценнейший ресурс — пресная вода озера Байкал. Вот это все достается Китаю. Сойдут ли они с ума от такого количества ресурсов? Сойдут. И они не лучше россиян, а если так, то нам ничего другого не остается, как методично и скрупулезно перемалывать войска противника.

Надлом обязательно настанет. Этого просто не может не быть, но вопрос в том, когда, при каких обстоятельствах и в чью пользу.

Впереди нас ждут не менее яростные бои, чем сейчас. Стратегическая угроза для нас — человеческий потенциал. Россиян — 140 миллионов, а нас, украинцев, — 30 миллионов. На данный момент мы держимся исключительно благодаря качественному оружию, мастерству нашего солдата и могучей мотивации.

Но человек истощается, поэтому нашим союзникам нужно быть более решительными в части предоставления нам более качественного оружия: авиации с достаточным количеством ракет и бомбовой нагрузкой, большого количества дальнобойных ракет. Все это необходимо усилить современными средствами радиоэлектронной борьбы и умножить на огромное количество дронов.

В таком случае мы сможем перемолить фронт. Но самостоятельно мы этого, к большому сожалению, не сделаем. Подчеркну, нужно больше решительности от наших европейских союзников, особенно от США.

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