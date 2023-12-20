Денис Урбанович: Лукашенко — неадекватный жук

Денис Урбанович: Лукашенко — неадекватный жук13
- 20.12.2023, 16:48
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Есть угроза, что диктатор втянет белорусов в войну.
Сохраняется ли угроза того, что Лукашенко втянет белорусов в войну? Специальным комментарием с Telegram-каналом «Баста!» поделился белорусский доброволец, боец батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Денис «Ваўкалак» Урбанович:
— Угроза есть. Никто же не знал, что начнется война, а со стороны Беларуси в Ирпень и Бучу зайдут русские Лукашенко виноват в этом. Это он их пропустил.
Я не исключаю, что будет еще какая-то фаза, где попытаются сделать нечто подобное. Лукашенко, возможно, не подключит к этому белорусских военных, но он может снова дать «зеленый коридор» для российской армии.
Я не исключаю, что Россия может проводить какие-то провокации против Беларуси, чтобы вовлечь белорусскую армию в войну. Психология Лукашенко такова: сегодня украинцы хорошие, а завтра он пойдет на них с войной. Это хитрый и неадекватный жук.