Кобыла деда Щукаря 1 Сергей Гор

20.12.2023, 16:56

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Фото: Getty Images

Малообразованность сыграла злую шутку с самозванцем всея Руси.

В «Поднятой целине» дед Щукарь описывал технологию, как цыгане из клячи делали весьма завидную лошадку (на время) и продавали неразборчивому покупателю. Технология довольно незатейливая: в задний проход вставлялась тростинка, через которую кобылу накачивали воздухом, затыкали пробкой, красили, в общем, наводили внешний лоск. Пока покупатель вел такую лошадку с базара, воздух потихоньку выходил, и через время ошарашенный покупатель вдруг обнаруживал клячу.

Каким образом накачивали нынешнего предводителя РФ, мы можем только догадываться, впрочем, некоторые методы мы все видели: взрывы домов по РФ, вторая чеченская кампания, образ бескомпромиссного мачо, способного решительно расправиться с любым врагом, и т.д. Для незатейливого российского обывателя кляча под названием Владим Борисыч Путин (отцовство Е.Б.Н. очевидно), надутая циничными и продажными политтехнологами до размеров спасителя Отечества, оказалась прямо бальзамом на израненную имперскую душу. Тот первый воздух уже давно из этой клячи сдулся, но живительная тростинка и множество жизненно заинтересованных в кляче негодяев у власти не дают ей сдохнуть окончательно.

В экономике есть такое понятие, как тренд — преимущественное направление графика, вверх или вниз. В зависимости от того, растет график или падает, участники рынка «встают по тренду». Одни стремятся вовремя продать подороже, другие — подешевле купить и т.д. Опытные трейдеры стараются «встать по тренду», тогда риск потерь минимальный, а прибыль максимальна. Но бывает и на старуху проруха. В народе говорят: плыть против течения или плеваться против ветра, результат известен заранее. Если трейдер встал против рынка, начал терпеть убытки, то он без всяких сантиментов, с потерей некоторой суммы, встает все-таки по тренду. Этим отличаются успешные бизнесмены от банкротов, лучше потерять часть, чем всё.

Наша кляча встала против общемирового тренда, что будет с ней (да черт бы с ней, страну жалко), примерно понятно: когда, на каких условиях будет банкротство и — убежден — развал страны — это пока неизвестные детали, скорее ближайшие годы. Забавно смотреть, на так называемых экспертов росТВ, наперебой предполагающих скорую победу пуйла и его шайки. Понятно всё — эмоции, страх, что придется отвечать за наболтанное, да и все существование такой шатии-братии возможно только в путинской РФ, в любой другой точке мира этим товарищам пришлось бы зарабатывать на хлеб, в лучшем случае принимая пальто от клиента в гардеробе, а большинству — помахивая метлой на свежем воздухе.

Любой здравомыслящий человек, рассуждая о перспективах агрессии РФ в Украине, обязательно отметит ресурсы сторон. Да, в РФ больше в несколько раз населения (не граждан!), больше складированного еще с советских времен военного скарба, есть авиация, флот опять же, наконец, РФ — ядерная держава. Но здесь старуха, в смысле кляча, напоролась на проруху. Украину в ее борьбе поддерживают передовые развитые страны мира, ВВП которых в десятки раз превышает ВВП пуйлостана. Это только в денежном эквиваленте, а ведь гораздо важнее уровень технологического развития стран, а здесь пуйлостан скорее приближается к своим друзьям из Африки, чем даже из Азии. Плюс в Украине чрезвычайно велика мотивация воинов ВСУ и населения в целом, снова попасть в убогое имперское стойло желающих нет. Напомню, что УПА сражалась со значительно превосходящей ее советской армией до 1955 года, не получая никакой внешней помощи, потеряв около 150 тысяч бойцов и около полумиллиона попали в концлагеря ГУЛАГа.

Почему Запад помогает так, скажем, весьма дозированно? Рискну предположить, что дорога ложка к обеду. А обед (выборы в США) только в ноябре следующего года, и эрэфию подадут на стол ближе к концу весны. Других причин не давать уже 2 года дальнобойные ракеты и авиацию, честно говоря, не вижу. Очевидно, что маломотивированная, состоящая из купленных за деньги солдат путинская армия воюет числом, а не умением и относительно большим количеством довольно устаревшей военной техники.

В свое время советские вожди спросили у военных: «Что вам нужно, чтобы дойти до Ла-Манша?» Те ответили: «40 000 танков». Танков сделали 60 000, и, будь это 40-е годы, это могло бы сыграть важную роль. Но премудрый Запад не стал отвечать таким же макаром, а создал 500 высокоточных установок «Хаймарс» с 12 ракетами каждая. Наступать хоть с 60 000 танков, хоть со 160 000 стало бессмысленным, большую их часть резали на металл уже в перестройку, а оставшиеся испытывают судьбу в Украине. Очевидно, что до Ла-Манша у некоторых из них шанс дойти есть только в виде экспоната выставки подбитой техники в Украине.

У меня впечатление, что воображавшая себя кошкой эрэфия на самом деле оказалась серой мышкой. Малообразованность сыграла злую шутку с самозванцем всея Руси. Навряд ли можно сомневаться, что им движут какие-то геополитические фантазии. Беда в том, что фантазер опоздал родиться лет эдак на 100–150. Сейчас особо никто не стремится завоевать территорию — хлопотно, да и зачем? Если там есть что-то ценное, всегда можно договориться о совместной добыче, как правило, у местных товарищей это находит живой отклик. Да и раньше, в советское время, честно говоря, меня изумляли планы по завоеванию Европы. Для чего? Чтобы во Франции и Италии колхозы создать? Вместо бордо производить бурду? Оно и сейчас абсолютно непонятно, какие мотивы движут убогим умом самозванца. Покорить Украину? Для чего? Своей земли не хватает? Чтобы и там яйца исчезли? Пример самозванца — яркая иллюстрация того, что если боги хотят наказать человека, то они отнимают разум.

Всё же самозванец не случаен. Думаю, что судьба есть и у каждого человека, есть и у стран и народов. Михаил Сергеевич в 1991 году предлагал подписать новый союзный договор, где полноправными становились все автономии, с правом мирного выхода из Союза. После его подписания империя имела все шансы мирно, постепенно распасться. Какие-то конфедерации или федерации образовались бы, но на взаимовыгодной основе и добровольно. Но недоумки из ГКЧП пустили под откос СССР, открыв прямую дорогу к власти популисту Е.Б.Н., который рвался к власти и был заинтересован в развале СССР. Но автономии в РФ остались миной замедленного действия. Общемировой тренд — в распаде империй, развитые страны освободились от колоний уже 60–50 лет назад. РФ беременна распадом, по-хорошему, мирно расстаться с территориями росэлитка не готова. Более того, в головах самозванца и его шайки завелись бредовые планы по сколачиванию ржавыми гвоздями новой империи.

Философы-стоики говорили, что каждый из нас — часть общемирового тела и вольно или невольно вынужден выполнять свою определенную функцию в рамках этого тела. Поговорка стоиков: «Кто хочет, того судьба ведет, кто не хочет, того тащит». Страна, во главе с В.Б.П., пытается плыть против общемирового тренда, тратя громадные силы, ресурсы на пустопорожнее дело. Думаю, что В.Б.П. выбран самой судьбой для осуществления распада РФ по-плохому.

В свое время униженная поражением в I мировой войне немецкая военно-экономическая верхушка выбирала фюрера для восстановления рейха из вождей 60 военизированных организаций, выбор пал на Гитлера. Результат налицо. Бредящая либеральной империей и отягощенная нажитым непосильным трудом, верхушка РФ сделала ставку на Вовочку. Похоже, что этот персонаж сделал все, что нужно для грядущей гражданской войны и развала страны. А ведь можно было по-хорошему, без крови. Теперь за этот же результат заплатят миллионы своими жизнями.

Все же образование хорошая вещь, а еще лучше — мыслительная деятельность и нравственный закон внутри человека.

2500 лет назад умирал великий правитель Афин Перикл, полководец, не проигравший ни одной битвы, ежегодно 15 раз подряд избиравшийся правителем Афин. 15 лет Перикл удерживал Афины от войны, в них правил закон, в Греции сохранялось равновесие. Друзья вспоминали его заслуги, выигранные битвы. Но Перикл прошептал: «Главное не это, главное — пока я мог, я никого не заставил носить траур».

Сергей Гор, kasparov.ru

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