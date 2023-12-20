закрыть
20 декабря 2023, среда, 17:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более 10 медиков осудили в Гродно

  • 20.12.2023, 16:59
  • 1,468
Более 10 медиков осудили в Гродно

У некоторых также конфисковали телефоны.

Как минимум 13 медиков из Гродно судили в ноябре за распространение «экстремистских материалов». Решения появились в банке судебных решений. Среди оштрафованных — нейрохирург и неонатолог, пишет Hrodna.life.

Как правило, медиков по ст. 19.11 КоАП штрафовали на 10−30 базовых величин (370−1100 рублей). У некоторых также конфисковали телефоны.

Например, врача-неонатолога, мать малолетнего ребенка, за подписку в Instagram оштрафовали на 15 базовых величин (555 рублей) с конфискацией мобильного телефона. Нейрохирурга за подписку на экстремистский контент во «ВКонтакте» оштрафовали на 25 базовых величин (925 рублей).

Одного медика арестовали на трое суток с конфискацией мобильного телефона, также судили трех медсестер, врача, врача-терапевта, сотрудницу БСМП за подписки на «экстремистские» ресурсы и хранение «визуальной экстремистской продукции».

Также был оштрафован преподаватель Гродненского государственного медуниверситета и диакон церкви «Свет мира» Денис Комягин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Белорусы должны быть готовы перехватить власть
Белорусы должны быть готовы перехватить власть Дмитрий Бондаренко
Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска