Более 10 медиков осудили в Гродно 20.12.2023, 16:59

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У некоторых также конфисковали телефоны.

Как минимум 13 медиков из Гродно судили в ноябре за распространение «экстремистских материалов». Решения появились в банке судебных решений. Среди оштрафованных — нейрохирург и неонатолог, пишет Hrodna.life.

Как правило, медиков по ст. 19.11 КоАП штрафовали на 10−30 базовых величин (370−1100 рублей). У некоторых также конфисковали телефоны.

Например, врача-неонатолога, мать малолетнего ребенка, за подписку в Instagram оштрафовали на 15 базовых величин (555 рублей) с конфискацией мобильного телефона. Нейрохирурга за подписку на экстремистский контент во «ВКонтакте» оштрафовали на 25 базовых величин (925 рублей).

Одного медика арестовали на трое суток с конфискацией мобильного телефона, также судили трех медсестер, врача, врача-терапевта, сотрудницу БСМП за подписки на «экстремистские» ресурсы и хранение «визуальной экстремистской продукции».

Также был оштрафован преподаватель Гродненского государственного медуниверситета и диакон церкви «Свет мира» Денис Комягин.

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