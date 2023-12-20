Бывшая белорусская биатлонистка едва не попала под лавину 20.12.2023, 17:14

Надежда Скардино

Это произошло в Швейцарии.

Бывшая белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала в соцсетях, как едва не попала под лавину в Швейцарии, пишет «Комсомольская правда».

Подписчики забросали Надежду лайками и пожеланиями добра.

Надежда Скардино была одной из известных белорусских спортсменок, которая активно поддержала протесты 2020 года. 29 октября 2020 года она стала 1000-й подписанткой открытого письма спортсменов за честные выборы.

Также она выражала солидарность протестующим, избитому брату ее подруги Дарьи Домрачевой и уволенной чемпионке мира по фристайлу Александре Романовской. Когда началась война в Украине, Надежда высказалась за мир.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».