Бывшая белорусская биатлонистка едва не попала под лавину
- 20.12.2023, 17:14
Это произошло в Швейцарии.
Бывшая белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала в соцсетях, как едва не попала под лавину в Швейцарии, пишет «Комсомольская правда».
Подписчики забросали Надежду лайками и пожеланиями добра.
Надежда Скардино была одной из известных белорусских спортсменок, которая активно поддержала протесты 2020 года. 29 октября 2020 года она стала 1000-й подписанткой открытого письма спортсменов за честные выборы.
Также она выражала солидарность протестующим, избитому брату ее подруги Дарьи Домрачевой и уволенной чемпионке мира по фристайлу Александре Романовской. Когда началась война в Украине, Надежда высказалась за мир.