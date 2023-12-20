Режим Лукашенко голосовал против резолюции ООН о правах человека на оккупированных территориях Украины 8 20.12.2023, 17:28

4,092

Официальный Минск солидаризировался с РФ.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о положении с правами человека на временно оккупированных территориях Украины. Беларусь голосовала против, сообщает «Позiрк».

Резолюция «Положение с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь» была принята 78 странами, 15 голосовали против, 79 воздержались.

Помимо Беларуси против резолюции выступили Бурунди, Гондурас, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Нигер, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан и Эритрея.

В документе осуждается российская оккупация украинских территорий и «полное игнорирование Россией своих обязательств по международному праву относительно своей юридической ответственности за оккупированную территорию, включая ответственность за уважение украинского законодательства и прав всех гражданских лиц».

В ООН призвали Россию прекратить нарушать права человека на оккупированных территориях, назвать число депортированных из них людей, остановить там призыв в армию, прекратить депортации за нежелание принимать гражданство РФ, остановить переселение россиян на оккупированные территории, а также прекратить депортацию детей и помочь им воссоединиться с семьями.

Генассамблея осудила все попытки России нормализовать попытку незаконной аннексии территорий Украины, в том числе путем автоматического введения гражданства РФ и незаконных выборов: «Ассамблея призвала Российскую Федерацию обеспечить беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за соблюдением прав человека на эти территории».

Выступая после принятия следующей резолюции, о правах человека в Сирии, представитель Беларуси заявил, что «его страна поддерживает права человека, включая международное сотрудничество и диалог». Однако делегация выступает против документов по конкретным странам и не согласна с резолюциями о положении в области прав человека в КНДР и в Мьянме. Подобные заявления сделали представители Никарагуа, Венесуэлы, Кубы и Китая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».