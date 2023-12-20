Шойгу отправил жалующихся на бессрочную мобилизацию россиян к Путину 6 20.12.2023, 17:39

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Семьи воюющих в Украине оккупантов начали массово требовать их возвращения домой в сентябре.

Минобороны России отказалось ограничивать срок службы мобилизованных одним годом. Такое предложение направил на имя главы ведомства Сергея Шойгу депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, к которому обратились жены резервистов, пишет The Moscow Times.

В Минобороны заявили, что призванных на войну с Украиной военнослужащих вернут домой, как только Владимир Путин подпишет указ о завершении мобилизации. Другие варианты в ведомстве назвали «нецелесообразными».

«Срок военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, истекает по завершению периода частичной мобилизации на основании соответствующего Указа Президента РФ. Установление иного срока военной службы граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, полагается нецелесообразным», — говорится в ответе Минобороны.

В «Яблоке» напомнили, что депутаты региональных парламентов Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова и Карелии неоднократно обращались к Путину с призывом подписать указ об окончании мобилизации, однако во всех случаях получали отказы.

Семьи воюющих в Украине резервистов начали массово требовать их возвращения домой в сентябре, создавая петиции и атакуя вопросами страницы чиновников в социальных сетях. Также родственницы мобилизованных пытались провести акции в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске и Челябинске, однако везде власти отказались их согласовать, сославшись на «антиковидные» ограничения.

18 декабря в телеграм-канале движения «Путь домой», выступающего за возвращение резервистов с фронта, появилось обращение к Путину. В посте говорилось, что Путин который сделал мобилизацию бессрочной, должен завершить боевые действия в Украине или отправиться на войну сам. После этого мужей активисток движения начали вызывать на допросы в ФСБ.

14 декабря в ходе «Прямой линии» Путин сообщил, что сейчас на войне в Украине находятся 244 тысячи мобилизованных, а 41 тысяча — уволены со службы в связи с достижением предельного возраста, по здоровью или другим причинам. С учетом того, что всего в ходе мобилизации были призваны 300 тысяч человек, судьба 15 тысяч остается неизвестной.

Вопросы о возвращении воюющих резервистов домой транслировались на экране в зале, где проводилась «Прямая линия», однако Путин не ответил ни на один из них.

В сентябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные не покинут зону боевых действий до окончания войны и никакая ротация для них не предусмотрена. Единственное, на что они могут рассчитывать, — это отпуск после каждых шести месяцев службы.

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