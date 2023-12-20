В Колодищах купили дом за $870 тысяч 1 20.12.2023, 17:42

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Что происходит с загородной недвижимостью в Беларуси?

Активность на рынке загородной недвижимости продолжает сокращаться: некоторые продавцы постепенно снимают объявления о продаже своих объектов до нового сезона, а сделки проводятся все реже. А что с ценами? Подробности — в аналитике realt.by.

Сезонный отток предложения на рынке загородной недвижимости продолжается. В ноябре количество выставленных на продажу домов, дач и участков сократилось на 2%. По опыту прошлых лет подобная динамика будет наблюдаться до конца зимы.

Сокращение предложения протекает крайне неравномерно. Так, построенных после 2010 года домов в ноябре стало меньше лишь на 0,6%, а более старых — на 1,4%. В то же время предложение дач сократилось сразу на 5,6%, участков стало меньше на 4%, а количество недостроенных домов за месяц, напротив, немного увеличилось.

В зависимости от направления предложение уменьшилось от 2% до 5,6%. Рост наблюдался лишь на Московском — здесь на продажу выставили на 3% больше объектов, чем месяцем ранее.

Спрос

По предварительным данным общее число сделок с домами в Минске и Минской области в ноябре составило 500, что на 29% меньше, чем в прошлом месяце.

В Минском районе число заключенных сделок за месяц также снизилось: было куплено 110 домов, что на 20% меньше, чем в прошлом месяце, но на 18% больше, чем в ноябре 2022 года. В близлежащих районах за месяц число сделок сократилось на 42% и составило всего 197 — это самое низкое значение для отчетного месяца за последние годы.

К близлежащим относятся Логойский, Пуховичский, Смолевичский, Дзержинский, Узденский, Молодечненский, Вилейский и Воложинский районы.

Цены

Динамика цен была разнонаправленной. Рост отмечался у современных и старых домов — плюс 1,2% и 0,6% соответственно. Также немного подорожали дачи (+0,3%). Дешевле за месяц стали недостроенные дома и участки — минус 1,7% в обоих случаях.

Ценовой рекорд

Самый дорогой дом, купленный в ноябре 2023 года, был построен в 2021 году и обошелся покупателю в 870 тысяч долларов. Общая площадь 469 кв. м. и располагается он в Колодищах на улице Рублевской.

Ситуация в Минске

По предварительным данным в столице было заключено 19 сделок купли-продажи, что на 2 сделки меньше, чем месяцем ранее. Также снизилось и предложение домов, выставленных на продажу в Минске — минус 1%. При этом средняя цена предложения за отчетный месяц выросла на 4,1% и составляет 1096 $ за квадратный метр.

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