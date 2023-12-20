Украинские пограничники «посадили» FPV-дрон, который россияне направили на Николаевскую область

Украинские пограничники «посадили» FPV-дрон, который россияне направили на Николаевскую область2
- 20.12.2023, 17:46
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Это удалось сделать антидроновым ружьем.
Силы обороны Украины обезвредили российский FPV-дрон, который летел в Николаевскую область. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Посадить» российский FPV-дрон удалось без взрыва.
«Им оккупанты пытались атаковать позиции пограничников ночью», - добавили в ГПСУ.
Пограничники «приземлили» беспилотник антидроновой ружьем, а взрывчатку, закрепленную на БпЛА, обезвредили.