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Украинские пограничники «посадили» FPV-дрон, который россияне направили на Николаевскую область

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  • 20.12.2023, 17:46
  • 1,922
Украинские пограничники «посадили» FPV-дрон, который россияне направили на Николаевскую область

Это удалось сделать антидроновым ружьем.

Силы обороны Украины обезвредили российский FPV-дрон, который летел в Николаевскую область. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«Посадить» российский FPV-дрон удалось без взрыва.

«Им оккупанты пытались атаковать позиции пограничников ночью», - добавили в ГПСУ.

Пограничники «приземлили» беспилотник антидроновой ружьем, а взрывчатку, закрепленную на БпЛА, обезвредили.

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