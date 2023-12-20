Литовская таможня не пропускает в Беларусь пустые фуры, зарегистрированные в ЕС
- 20.12.2023, 17:58
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Фуры с товарами могут пересекать границу.
Литовская таможня отказывается пропускать в Беларусь и Россию пустые грузовые автомобили, зарегистрированные в странах ЕС, сообщается на сайте ведомства.
Эту меру литовские таможенники объясняют тем, что ЕС запретил экспорт транспортных средств в Беларусь и Россию. Фуры с товарами могут пересекать границу — они не попадают под запрет.
Недавно литовская таможня усилила контроль за товарами, вывозимыми из страны в Беларусь и Россию. Теперь к ним обязательно требуется декларация производителя. В ней поставщик должен подтвердить, что знает конечного получателя товара, а также гарантировать, что поставки не нарушают санкции.