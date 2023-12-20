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Bild: США перебросят свои войска к границам с Россией

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  • 20.12.2023, 18:06
  • 3,976
Bild: США перебросят свои войска к границам с Россией

Пощечина для Путина.

Финляндия, Дания и Швеция подписали с США соглашения, согласно которым американцы разместят на их территориях свои военные базы. Страны приняли такое решение, поскольку опасаются агрессии России и ослабления помощи Вашингтона в случае избрания на пост президента Штатов Дональда Трампа.

Как сообщает Bild, страны Северной Европы подписали с США новый военный пакт, который должен защитить их от возможной агрессии России.

В частности, договор со Штатами подписали Финляндия (американцы получат доступ к 15 финским военным базам), Дания и Швеция. За ситуацией внимательно следит Германия.

Журналисты акцентировали внимание на том, что государства приняли решение усилить военное сотрудничество с США, поскольку обеспокоены возможным ослаблением поддержки Вашингтона в сфере безопасности в случае избрания на пост президента Штатов Дональда Трампа.

«В краткосрочной перспективе мы зависим от поддержки США как в перевооружении бундесвера, так и в том, что касается Украины. Потому что у нас нет достаточных производственных мощностей», - сказал Маркус Фабер, военный эксперт политической силы Свободной демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию.

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