В Беларусь идет североатлантический циклон 20.12.2023, 18:09

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Фото: charter97.org

Прогноз погоды на 21-23 декабря.

21 декабря погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами по стране слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -2..+4°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать, пишет pogoda.by.

22 декабря страна окажется под влиянием активных фронтальных разделов от североатлантического циклона, центр которого переместится с юга Норвегии на центральные районы Балтийского моря. Преимущественно облачно. Временами ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах республики прогнозируются слабые метель и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.

23 декабря страна продолжит находиться в циркуляции североатлантического циклона, при этом на территорию страны начнут поступать прохладные воздушные массы с севера Европы. Преимущественно облачно. Временами ожидается снег, мокрый снег. В юго-западных районах страны слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый, в юго-западных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -3..+2°С.

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