Украинский Днепр лишил Брежнева звания почетного гражданина города

Украинский Днепр лишил Брежнева звания почетного гражданина города3
- 20.12.2023, 18:25
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Идет процесс декоммунизации.
20 декабря городские власти украинского Днепра решили лишить звания почетного гражданина города советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева. Об этом в Telegram сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
«По результатам последней сессии 2023 года [...] Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра», – написал он.
Филатов пообещал довести декоммунизацию Днепра «до конца, кто бы что ни говорил».
Брежнев – уроженец города Каменское (в советское время – Днепродзержинск) Днепропетровской области.
В мае Киевсовет лишил Брежнева звания почетного гражданина Киева.