Украинский Днепр лишил Брежнева звания почетного гражданина города 3 20.12.2023, 18:25

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Идет процесс декоммунизации.

20 декабря городские власти украинского Днепра решили лишить звания почетного гражданина города советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева. Об этом в Telegram сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«По результатам последней сессии 2023 года [...] Леонид Брежнев лишен звания почетного гражданина Днепра», – написал он.

Филатов пообещал довести декоммунизацию Днепра «до конца, кто бы что ни говорил».

Брежнев – уроженец города Каменское (в советское время – Днепродзержинск) Днепропетровской области.

В мае Киевсовет лишил Брежнева звания почетного гражданина Киева.

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