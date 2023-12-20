Экономист спрогнозировал, что будет с инфляцией в 2024 году 1 20.12.2023, 18:30

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Во второй половине этого года рост инфляции ускорился более чем в два с половиной раза: с 2% годовых в сентябре до 5,4% в ноябре. Что влияло на этот рост и чего ждать дальше, рассказал экономист Анатолий Харитончик во время брифинга для журналистов, пишет «Зеркало».

Что повлияло на ускорение роста цен

Месячная базовая инфляция (с устранением сезонности) в ноябре поднялась до 8,5−9%, говорит научный сотрудник BEROC Анатолий Харитончик.

— Ценовое давление усилилось в сегменте небазовой инфляции. При этом ускорился как рост административно регулируемых цен и тарифов, так и цен на плодоовощную продукцию, — отмечает он.

По мнению эксперта, рост цен на овощи и фрукты может быть вызван несколькими факторами. Во-первых, это возможное ухудшение качества урожая в этом году. Однако по количеству овощей урожай не выглядит существенно хуже, чем в прошлом году. Во-вторых, может влиять возможный приоритет экспорта перед продажами на внутренний рынок. Третья потенциальная причина — перенос курса ослабления белорусского рубля к доллару и евро на импортные позиции.

— Ускоренное повышение регулируемых цен может сигнализировать о возрастающем давлении издержек в среде перегрева экономики и о необходимости повышать цены, которые государство напрямую регулирует, — продолжает аналитик.

Как туруслуги тормозили инфляцию

В то же время в ноябре сильно снизились цены на туристические услуги. По словам экономиста, это сдерживало базовую инфляцию, а также привело к замедлению инфляции нерегулируемых услуг.

— Стоимость же услуг, предоставление которых характеризуется высокой долей оплаты труда в издержках (бытовые культуры и спорта, медицинские, нерегулируемые, коммунальные, обучение на курсах), продолжала расти высокими темпами, — говорит экономист. — Это указывает на проинфляционное давление со стороны рынка труда и избыточного спроса в экономике.

Какой будет инфляция по итогам года и в 2024-м

По оценкам экономиста, по итогам этого года инфляция будет на уровне 5,5−6%. При этом цены будут активнее расти в первой половине следующего года. Но так как контроль за ценами со стороны правительства сохранится, этот рост будет не таким, каким мог быть без такой меры.

Некоторым сдерживающим фактором станут меры, о которых заявил Нацбанк.

— Национальный банк, очевидно, осознает риски значимого ускорения инфляции. Он принял определенные меры, хотя их недостаточно для того, чтобы сильно замедлить инфляцию, — отмечает Анатолий Харитончик. — Ну, и сами эти меры выглядят довольно противоречиво. Еще в конце ноября Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска и, я допускаю, что он их повысит их и в декабре. Эти величины у нас де-факто задают верхнюю планку стоимости рыночного кредитования. И, соответственно, банки могут несколько поднять ставки по рыночным кредитам для бизнеса и населения.

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