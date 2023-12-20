США ввели новые санкции за нарушение РФ потолка цен на нефть 20.12.2023, 19:06

Кто попал под ограничение.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 20 декабря, ввели новые санкции за нарушение Россией потолка цен при торговле нефтью.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство финансов США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продолжило усиливать соблюдение ценового ограничения на российскую нефть, опираясь на предыдущие действия, направленные против судовладельцев и судов, причастных к транспортировке российской сырой нефти по цене выше установленного предела», - говорится в сообщении.

Также Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в координации с коалицией по ограничению цен обновило руководство по осуществлению политики ограничения цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения.

Заместитель министра финансов Уолли Адеймо заявил, что сегодняшние санкции демонстрируют их приверженность соблюдению принципов политики ценового ограничения, которая способствует достижению целей поддержания стабильных энергетических рынков при одновременном сокращении доходов России для финансирования ее войны против Украины.

Кто попал под ограничение

Компания SUN Ship Management D Ltd из ОАЭ;

Компания Bellatrix Energy Limited из Гонконга;

Компания Covart Energy Limited из Гонконга;

Танкер Sanar 15;

Компания Voliton DMCC из ОАЭ.

Эффективность санкций

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, «лазейка в нефтепереработке» юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Недавно сообщалось, что правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа до 2030 года.

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