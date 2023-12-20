Вольфович: Американские бомбардировщики отрабатывают удары по Беларуси 33 20.12.2023, 19:15

6,510

Александр Вольфович

Госсекретарь Совбеза пугает Лукашенко.

На границах Беларуси со странами Евросоюза ежедневно фиксируются провокации, возросла активность разведки, а дроны преднамеренно залетают на территорию страны, рассказал госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович в интервью российскому изданию «Национальная оборона».

«Практически ежедневно органы пограничной службы Беларуси фиксируют различного рода провокации, исходящие от наших стран-соседей. Отмечаются преднамеренные залеты беспилотных летательных аппаратов на нашу территорию», — сказал Александр Вольфович в ответ на вопрос об обстановке на западных границах Беларуси.

Вольфович также сообщил, что на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей «к настоящему времени органами пограничной службы Беларуси задокументировано более сорока фактов смертей беженцев (так белорусские власти называют мигрантов, пытающихся нелегально попасть из Беларуси в ЕС. — Прим. ред.)».

В этом году в Польшу из Беларуси пытались прорваться более 25,7 тысяч завезенных режимом мигрантов из 53 стран. В Литве зафиксировали почти 22 тысячи таких попыток с начала кризиса.

«На южных рубежах украинской стороной продолжается фортификационное оборудование, а также минирование своей территории. При этом проводятся спланированные и спонтанные провокации, сопряженные с уничтожением и порчей белорусских объектов пограничной инфраструктуры, оскорблением и оказанием психологического давления на белорусских пограничников», — рассказал Вольфович.

Он отметил, что заметно возросла интенсивность ведения всех видов разведки против России и Беларуси: «Разведывательные самолеты совершают около 30−35 вылетов в неделю. Активно осваивая воздушное пространство сопредельных с нашей страной государств, альянсом отрабатываются вопросы боевого применения авиации».

По словам Вольфовича, американские самолеты отрабатывают удары по ядерным объектам Беларуси и России: «Систематически проводятся полеты американской стратегической бомбардировочной авиации с заходом в воздушное пространство Польши и стран Балтии, в ходе которых отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории «союзного государства», в том числе ядерных».

Он также сообщил, что в Беларуси уже разработана новая Военная доктрина, где «сформулированы новые военные опасности». Ее вместе с Концепцией национальной безопасности в 2024 году будет утверждать «всебелорусское народное собрание». Кроме этого, идет разработка проекта новой Концепции безопасности «союзного государства». Ее тоже планируют утвердить в 2024 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».