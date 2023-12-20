Украинские военные скорректировали огонь HIMARS по российскому «Граду» 1 20.12.2023, 19:51

2,656

Яркое видео.

Украинские военные на Южном направлении скорректировали огонь HIMARS по вражескому «Граду» и полевому складу боеприпасов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

По словам военных, во время разведки на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили враждебную реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а также полевой состав реактивных снарядов.

«Операторы ССО скорректировали по враждебным целям огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны», - пояснили в ССО.

В результате огневого поражения состав БК и БМ-21 «Град» противника уничтожен до основания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».