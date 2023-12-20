В Минске появился огромный светящийся паук 1 20.12.2023, 20:08

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Увидеть его и другие светофигуры можно за деньги.

В минском Ботаническом саду работает выставка «Сад фонарей „Макро Микро мир“», где можно увидеть огромного светящегося паука, богомола или скарабея. Ее посещение в будний день стоит больше 10 рублей, рассказали в Ботаническом саду. Фото с выставки опубликовал Onliner.

«Вы совершите увлекательное путешествие по более чем двадцати различным локациям, увидите огромных жуков и лягушек, богомола и сколопендру, змею и паука, гонку улиток, экзотических птиц и необыкновенные цветы, но главное — гигантского скорпиона, какого вы не увидите больше ни в одном уголке мира», — говорится в описании выставки.

Всего есть более 20 светящихся локаций. Выставка продлится до конца февраля. В выходные и праздничные дни в 21.00 ожидается фаер-шоу.

Пройти на выставку можно только через центральный вход со стороны площади Калинина. Цена билетов в будни — 12 рублей, в выходные — 16 рублей. Для детей до трех лет — бесплатно, а для более взрослых ребят — половина цены обычного билета.

Кроме того, 23−25 и 30 декабря, а также 6−7 января в Ботаническом саду пройдет ярмарка. Обещают показать Гринча, героев «Щенячьего Патруля», «Фиксиков», Гарри Поттера, Микки Мауса и Деда Мороза «из Лапландии».

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