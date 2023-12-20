«А мусор вообще вывозят?» 20.12.2023, 20:21

Жители Борисова жалуются на переполненные контейнеры для отходов.

Жители Борисова жалуются на переполненные мусорные контейнеры. Они задаются вопросом: «А мусор вообще вывозят?» За комментарием государственное издание «Мінская праўда» обратилось в УП «Жилье».

— Конечно, вывозим! — ответил директор УП «Жилье» Александр Пушкин. — Просто не везде успеваем сразу вывезти весь мусор, который люди приносят на площадки. На следующей неделе ситуация улучшится — с ремонта выйдет еще техника.

Жители Борисова жалуются на переполненные мусорные контейнеры. Фото: «Мінская праўда»

Он рассказал, что в Борисове на уборке мусора задействовано несколько бригад и с десяток единиц спецтехники.

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