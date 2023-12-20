Белорусские православные впервые будут праздновать Рождество 25 декабря 5 20.12.2023, 20:33

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Но не в Беларуси.

Белорусский православный приход Вильнюса, который относится к Вселенскому патриархату, впервые будет отмечать Рождество по григорианскому календарю — 25 декабря, а не 7 января.

Праздничная служба состоится 24 декабря в 21.00 в Вильнюсе в Реформаторской церкви. А 25 декабря в 10 утра праздничная литургия состоится в помещении белорусской церкви (Boksto g., 4). Также специальная детская литургия пройдет с 11.00 до 11.30 в храме Николая Чудотворца на Лукишках.

Напомним, белорусский православный приход Вселенского патриархата появился в Вильнюсе в апреле нынешнего года. Тогда два священника Белорусской православной церкви протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта перешли под юрисдикцию Вселенского патриархата. Они объяснили свою просьбу тем, что по соображениям совести они не могут продолжать находиться в юрисдикции Московского патриархата. Оба священника были вынуждены уехать из Беларуси в Литву из-за преследования властей в связи с их позицией по поводу белорусского политического кризиса и российской агрессии против Украины.

Накануне Благовещения Константинопольский Варфоломей принял их под свой омофор. Уже 16 апреля священники провели первое богослужение Белорусского православного прихода Вселенского патриархата. После этого БПЦ запретила Георгию Рою в течение года проводить службы, носить священническую одежду и преподавать благословение. Александр Кухта бессрочно запрещен в священнослужении с 6 апреля по указу главы Белорусской православной церкви митрополита Вениамина. В документе сказано, что такое решение принято «на основании канонов Святой Церкви».

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