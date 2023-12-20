Чехия стала полностью независимой от российского газа 20.12.2023, 20:48

Власти Чехии предприняли несколько важных шагов.

Чехия полностью перестала зависеть от импорта газа из России. Это произошло благодаря ряду шагов, которые предприняла страна.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу в Twitter.

Он напомнил, что весной 2022 года в Чехии мог начаться дефицит газа и энергетическая безопасность страны была под угрозой из-за зависимости от России.

Но власти Чехии предприняли несколько важных шагов. В частности, они арендовали часть СПГ-терминала в Нидерландах.

«И мы смогли полностью избавиться от зависимости от российского газа», - подчеркнул глава чешского правительства.

Напомним, часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины.

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