Под Свислочью могут построить предприятие по майнингу криптовалют 1 20.12.2023, 21:26

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Там уже были китайские инвесторы.

Китайские инвесторы искали в Свислочском районе площадку для майнинга криптовалют, сообщил председатель райисполкома Александр Версоцкий. Решение бизнесмены пока не приняли.

Китайские инвесторы посещали район 20 декабря. Встречались с главой райисполкома Александром Версоцким и его замом Николаем Орлом. Неназванные бизнесмены из КНР «рассматривают варианты для строительства объекта для майнинга криптовалют», сообщил глава района. Он отметил, что для такого комплекса нужны большие энергомощности.

«Предложены площадки с выездом на место. Оговорены и другие вопросы, которые могут заинтересовать китайских инвесторов. Контакты установлены, остается ждать решения бизнесменов из Китая», — написал Версоцкий.

На данный момент в Свислочском районе строится предприятие деревообработки с австрийским капиталом — HS Belacon. Версоцкий считает, что оно будет градообразующим для Свислочи. Ожидается 250 новых рабочих мест.

Для предприятия была построена электроподстанция, которую в октябре 2023-го открывали вместе с замглавы Минэнерго Михаилом Михадюком. Тогда Версоцкий заверял, что «мощности, которыми располагает эта подстанция, постепенно будут окупаться».

Ранее, в июле 2023-го, делегация Гродненской области посещала китайскую провинцию Ганьсу. Там чиновники провели переговоры с «представителями официальных и деловых кругов», а также подписали документы о сотрудничестве — в том числе соглашение между администрацией свободной экономической зоной «Гродноинвест» и управлением коммерции провинции Ганьсу. Упомянутая HS Belacon входит как раз в СЭЗ «Гродноинвест».

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