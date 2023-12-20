«Коммунарка» выпустила новые «Столичные» конфеты
- 20.12.2023, 21:42
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Все еще с алкоголем.
В Беларуси появились новые конфеты «Столичные» — с обновленной начинкой и молочным шоколадом. Видеопрезентацию опубликовала в Instagram кондитерская фабрика «Коммунарка».
Теперь можно будет купить «Столичные» и с какао.
«Наша фабрика рада предложить вам восхитительные конфеты, которые впервые выполнены в молочном шоколаде. Это неповторимое сочетание молочного шоколада с небольшим количеством алкогольной начинки придает конфетам оригинальность и элегантность», — рассказали на «Коммунарке».
Кроме какао, в конфетах также есть и сгущенное молоко. Производитель считает, что «этот нежный и сладкий ингредиент добавляет конфетам мягкости и кремовости».
В составе старых «Столичных» тоже есть какао и сгущенка. Однако, видимо, в иных пропорциях.
Купить новые конфеты можно в фирменных магазинах «Коммунарки».