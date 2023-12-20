Данилов: Путин фактически объявил войну Казахстану и Молдове и заканчивает разбираться с Беларусью 20.12.2023, 22:16

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Алексей Данилов

Секретарь СНБО прокомментировал указ Путина о предоставлении гражданства РФ.

Как информирует «Укрінформ», об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«На России сейчас такие настроения, что якобы у них все удалось, что у них победа, они продолжают объявлять войну другим странам. Кстати, 18 декабря Путин подписал указ 962, который фактически объявляет войну Казахстану, Молдове и заканчивает разбираться с Беларусью. Когда он говорит, что все граждане этих стран могут получить паспорта РФ, и, соответственно, после этой процедуры, как это произошло в Крыму, они будут рассказывать, как на территории Донецкой и Луганской области, что они идут защищать граждан, общающихся на русском языке, имеющих российские паспорта», - сказал Данилов.

Как сообщал Charter97.org, в Петербурге во время церемонии приема в гражданство РФ 11 мужчинам раздали повестки в военкомат.

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