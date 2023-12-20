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Витебская медработница перевела себе со счетов пациента тысячи долларов

  • 20.12.2023, 22:27
Витебская медработница перевела себе со счетов пациента тысячи долларов

Она ухаживала за пожилым мужчиной.

Витебская медработница втерлась в доверие к пожилому пациенту и перевела себе деньги с его счетов. Приговор женщине вынес суд Железнодорожного района Витебска, рассказали в прокуратуре.

Медработница ухаживала за пожилым мужчиной. Тот стал ей доверять. И в итоге женщина смогла установить себе интернет-банкинг с использованием паспортных данных пациента. Поэтому распоряжалась его деньгами на депозитных и карт-счетах.

«Движения по счету больших сумм (в эквиваленте около 10 000 долларов) не могли не быть обнаружены родственниками потерпевшего», — рассказали в прокуратуре.

Женщина возместила ущерб и раскаялась, со стороны родственника пациента к ней в итоге не было никаких претензий.

Суд признал ее виновной в хищении путем модификации компьютерной информации в крупном размере и на основании ч. 3 ст. 212 УК приговорил к 14 800 рублей штрафа.

Приговор вступил в законную силу.

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