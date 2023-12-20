Блинкен: У Вашингтона есть четкий план на будущее Украины 20.12.2023, 22:30

Энтони Блинкен

Детали.

У Вашингтона есть четкий план развития Украины без текущего финансирования, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга.

«У нас есть очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости», — сказал он. Блинкен подчеркнул, что для этого США и другие союзники должны помочь Украине преодолеть зиму, весну и лето.

В Вашингтоне неоднократно предупреждали, что без одобрения дополнительного финансирования средства на поддержку Украины закончатся до конца года. Белый дом 18 декабря анонсировал последний пакет помощи Украине. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер сообщил, что к вопросу о помощи Киеву вернутся после завершения каникул — 8 января.

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