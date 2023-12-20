В Беларусь из России хотели ввезти 345 килограммов красной икры 2 20.12.2023, 22:41

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Ее завернули из-за отсутствия документов.

Сотрудники Смоленской таможни пресекли вывоз в Беларусь 345 килограммов красной икры, на которую не было ветеринарных сопроводительных документов, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Автомобиль, в багажнике которого в пластиковых емкостях находилось 345 кг икры кеты, остановили на трассе М1 в Краснинском районе Смоленской области РФ.

У водителя не было документов на товар, поэтому икру передали сотрудникам Россельхознадзора.

В российском ведомстве рассказали, что двумя неделями ранее смоленские таможенники не дали вывезти в Беларусь более тысячи банок лососевой икры. Они установили, что ветеринарные сопроводительные документы отсутствуют, а заявленное в качестве изготовителя икры предприятие не осуществляет деятельность. Водителя привлекли к административной ответственности, икру уничтожили.

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