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Белорус из-за укола чуть не лишился ноги

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  • 20.12.2023, 23:11
  • 3,802
Белорус из-за укола чуть не лишился ноги

После лечения его будут судить.

Расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Лунинецкого района, который сделал себе самостоятельно укол и едва не лишился ноги. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Выяснилось, что 19 сентября белорус позвонил в скорую помощь и рассказал, что сделал себе инъекцию в паховую область, видимо, попал в артериальную вену, из-за чего нога онемела, а он себя плохо чувствует. Прибывшим медикам мужчина признался, что сделал себе инъекцию опия, который приготовил из высушенного мака. Милиционеры нашли и изъяли на чердаке дома фигуранта маковую соломку.

Белорусу инкриминируют незаконное без цели сбыта приобретение и хранение наркотических средств (ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси). Ранее он уже был судим за незаконный оборот психоактивных субстанций, и его судимость еще не была снята и погашена на момент совершения умышленного преступления.

До суда фигурант будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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