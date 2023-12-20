Российская нефть застряла в танкерах по пути в Индию 20.12.2023, 23:16

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Одной из причин могут быть санкции.

Почти пять миллионов баррелей российской нефти сорта Sokol не смогли достичь нефтеперерабатывающих заводов в Индии за последние четыре недели. Танкеры простаивают в милях от пункта назначения — в одном случае уже более месяца, пишет Вloomberg.

Пять танкеров, каждый из которых перевозит около 700 000 баррелей сырой нефти, перекачанной с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке России, принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО «Совкомфлот».

Еще один остановленный танкер – VLCC Nellis с 1,4 млн баррелей Sokol – не принадлежит российской компании, но тоже не идет в порт.

Неясно, что удерживает суда. Одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть в нарушение ценового ограничения, установленного G7, отмечает агентство.

В середине октября Минфин США ввел санкции в отношении первых двух судов, связанных с торговлей российской нефтью. За этим последовали еще три судна в середине ноября и еще три в начале декабря. Шесть из восьми судов, попавших под санкции, принадлежат Совкомфлоту.

Одним из судов в списке американского Минфина является NS Century, который перевозил сахалинскую нефть в индийский порт Вадинар.

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