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Tesla создала более 600 районов со своими «солнечными крышами» в США

  • 20.12.2023, 23:29
Tesla создала более 600 районов со своими «солнечными крышами» в США

Компания Илона Маска занимается застройкой по всей стране.

Компания Tesla сотрудничает с крупными застройщиками новых домов по всей территории США для установки солнечных панелей и Powerwalls, и сейчас она утверждает, что развернула более 600 солнечных районов. Об этом компания сообщила у себя в X (Twitter).

Микрорайон Tesla – это термин, который используется для обозначения новых застроек, где все дома полностью или частично интегрированы в энергетическую экосистему Tesla, включая домашние аккумуляторные батареи Powerwall.

Лучшим примером является новый гигантский девелоперский проект в Остине, штат Техас, реализуемый компаниями Brookfield Asset Management и Dacra, в котором строится до 12 000 новых домов с солнечными крышами и панелями Powerwall от Tesla.

В прошлом году Tesla также объявила о подобном проекте в Лас-Вегасе. В пресс-релизе Tesla подтвердила, что на сегодняшний день она развернула «более 600 солнечных кварталов» по всему миру общей мощностью более 100 МВт.

У Tesla появилось новое партнерство с компанией Beazer Homes, которая является крупным застройщиком в Атланте, но имеет проекты по всей территории США.

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