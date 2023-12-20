Дуда: Для национальных интересов Польши важно вступление Украины в ЕС и НАТО 1 20.12.2023, 23:38

Анджей Дуда

Фото: PAP

Об этом президент Польши заявил на заседании Совбеза.

Вступление Украины в ЕС и НАТО соответствует национальным интересам Польши. Об этом на заседании Совбеза Польши с участием нового состава правительства 20 декабря заявил президент страны Анджей Дуда.

«Для нас чрезвычайно важен вопрос евроинтеграции Украины с двумя международными структурами – ЕС и НАТО», – сказал Дуда, подчеркнув, что это «очень важный момент для Украины, украинского общества, для морального духа украинских защитников и процесса восстановления Украины».

Президент Польши выразил надежду на то, что его страна будет активно участвовать в восстановлении Украины с пользой для польского бизнеса и для соседских отношений с Украиной.

«Но с точки зрения безопасности чрезвычайно важен вопрос будущего членства Украины в НАТО. Решение, которое принял бы Североатлантический альянс в этой сфере, было бы бесценным. Во-первых, мы отодвигаем восточный фланг НАТО в этой части нашей границы к востоку от Польши, что имеет очевидное значение с точки зрения безопасности нашей страны. Кроме того, мы получаем в НАТО очередного сильного военного партнера, который на данный момент уже имеет огромный военный опыт с учетом двух лет обороны от России», – пояснил Дуда.

Он убежден, что на сегодняшний день Украина «без сомнения имеет одну из лучших армий в мире».

«А в боевом отношении у Украины есть опытные военные, которые используют самые современные технологии, ведь это война XXI века, если посмотреть хотя бы на применение беспилотников. Это все имеет огромное значение и для нашей безопасности», – заявил Дуда, добавив, что будет активно действовать в направлении поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Он также надеется, что в этом вопросе будет действовать совместно с новым правительством Польши.

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