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Дачники должны будут заплатить за реконструкцию электросетей

  • 21.12.2023, 1:32
Дачники должны будут заплатить за реконструкцию электросетей

Об этом заявили в Белэнерго.

Энергоснабжающие организации Беларуси по заявлениям садовых товариществ примут на свой баланс все высоковольтные электросети. Об этом заявил в интервью БелТА первый заместитель гендиректора ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд. Видео с его комментарием размещено в телеграм-канале Belenergo.

Что же касается низковольтных сетей, которые проходят по дачным аллеям и снабжают электричеством дачные домики, то, по словам Павла Дрозда, стоит вопрос о реконструкции, которая должна быть выполнена за счет средств членов садоводческих товариществ.

«Садоводческие товарищества должны в соответствии с нашей памяткой привести сети в соответствие с требованиями нормативных документов», - подчеркнул специалист.

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