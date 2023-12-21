Дачники должны будут заплатить за реконструкцию электросетей
- 21.12.2023, 1:32
Об этом заявили в Белэнерго.
Энергоснабжающие организации Беларуси по заявлениям садовых товариществ примут на свой баланс все высоковольтные электросети. Об этом заявил в интервью БелТА первый заместитель гендиректора ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд. Видео с его комментарием размещено в телеграм-канале Belenergo.
Что же касается низковольтных сетей, которые проходят по дачным аллеям и снабжают электричеством дачные домики, то, по словам Павла Дрозда, стоит вопрос о реконструкции, которая должна быть выполнена за счет средств членов садоводческих товариществ.
«Садоводческие товарищества должны в соответствии с нашей памяткой привести сети в соответствие с требованиями нормативных документов», - подчеркнул специалист.