Во Франции ужесточили правила выплаты социальных пособий мигрантам 21.12.2023, 3:57

Парламент Франции одобрил соответствующий законопроект.

Документ поддержали обе палаты — Сенат и Национальное собрание — после того, как партия президента Эмманюэля Макрона «Возрождение» достигла компромисса с консервативной оппозицией, передает France24.

Законопроект упрощает процедуру депортации нелегальных мигрантов, а также ужесточает условия получения ряда социальных пособий. Так, безработным приезжим из стран за пределами Евросоюза теперь придется прожить во Франции 5 лет, чтобы обеспечить себе выплаты. При наличии трудового контракта этот срок составит 30 месяцев.

Кроме того, закон разрешает лишать французского паспорта лиц с двойным гражданством, совершивших преступления против сотрудников правоохранительных органов.

Помимо этого, для иностранцев усложняется процедура получения государственного медицинского страхования и поступления в местные высшие учебные заведения. А детям иммигрантов больше не будут давать французское гражданство по факту рождения — они смогут получить его по запросу в 16 лет. Кроме того, власти будут ежегодно корректировать лимит числа приезжих.

В то же время закон легализует иностранцев, которые трудились без регистрации в секторах с дефицитом кадров. Это упростит мигрантам работу в таких сферах, как строительство, здравоохранение, социальное обеспечение, общественное питание и гостиничный бизнес.

Правозащитники называют законопроект «самым регрессивным за последние 40 лет». Против него уже выступили десятки общественных организаций, в том числе Французская лига прав человека.

Левые и крайне левые резко негативно отреагировали на принятие закона. Лидер социалистической фракции в Национальном собрании Борис Валло назвал его «большим позором для правительства», а министр здравоохранения Орельен Руссо подал в отставку. В то же время глава правой фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен посчитала принятие закона своей «идеологической победой».

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