В Германии издали сборник писем заключенных белорусок
- 21.12.2023, 4:44
Книга называется «Если идешь через ад, продолжай идти».
На немецком языке вышла книга «Если идешь через ад, продолжай идти». В нее вошли письма, выступления в суде и интервью заключенных белорусок, пишет Deutsche Welle.
Составительница издания — режиссер, продюсер и колумнистка Корделия Дворак. Материалы для книги собирались в течение 15 месяцев при поддержке правозащитников «Весны» и инициативы Politzek.me.
В книгу вошли письма Юлии Слуцкой, Натальи Херше, Ольги Класковской, Марии Колесниковой, Екатерины Андреевой, Анастасии Лойко, Марфы Рабковой, Елены Гнаук.