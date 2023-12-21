В Германии издали сборник писем заключенных белорусок 21.12.2023, 4:44

Дарья Чульцова (слева) и Екатерина Андреева

Фото: «Радыё Свабода»

Книга называется «Если идешь через ад, продолжай идти».

На немецком языке вышла книга «Если идешь через ад, продолжай идти». В нее вошли письма, выступления в суде и интервью заключенных белорусок, пишет Deutsche Welle.

Составительница издания — режиссер, продюсер и колумнистка Корделия Дворак. Материалы для книги собирались в течение 15 месяцев при поддержке правозащитников «Весны» и инициативы Politzek.me.

В книгу вошли письма Юлии Слуцкой, Натальи Херше, Ольги Класковской, Марии Колесниковой, Екатерины Андреевой, Анастасии Лойко, Марфы Рабковой, Елены Гнаук.

Рисунок Ольги Шпараги из камеры СИЗО в Жодино

Женщины в камере СИЗО в Жодино, рисунок Ольги Шпараги

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