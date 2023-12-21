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ОАЭ передадут Украине 50 современных скорых

  • 21.12.2023, 5:51
ОАЭ передадут Украине 50 современных скорых

14 автомобилей уже доставили в Украину.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов передает Украине 50 автомобилей скорой помощи, чтобы поддержать медицинскую инфраструктуру страны. Передача проходит при содействии посольства Украины в ОАЭ, говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Сегодня, 20 декабря, первая партия из 14 автомобилей скорой помощи прибыла в Украину. Каждый автомобиль укомплектован всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи.

«Переданные скорые оснащены кислородными баллонами, кардиомониторами, дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких. В них можно спасать человека в случае кардиогенного шока, оказывать помощь во время родов, проводить реанимацию пациентов, осуществлять общее обезболивание, первичную обработку ран. Это именно то, что нужно нашим медикам в тех сложных условиях, в которых находится Украина», - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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