Грохот слышно за несколько километров: БПЛА атаковал Подмосковье

Грохот слышно за несколько километров: БПЛА атаковал Подмосковье4
- 21.12.2023, 8:06
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Образовалась огромная пробка.
Поздно вечером 20 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал Московскую область. Об этом сообщило издание Shot.
«Беспилотник упал в районе Краснопресненского пруда в подмосковном Наро-Фоминске», — говорится в сообщении.
СМИ со ссылкой на местных жителей заявили, что грохот был слышен за несколько километров от места происшествия. Обломки дрона упали рядом с проезжей частью, была перекрыта Магистральная улица.
«На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала», — рассказали журналисты.
В местном издании «Бизби Наро-Фоминск» сообщили, что место, где упал дрон, оцепили, там работают экстренные службы. В результате этого на дороге образовалась огромная пробка, жители не могли проехать домой.
Отметим, что на момент выхода публикации местные власти не прокомментировали атаку БПЛА.