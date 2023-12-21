Все установки «Ураган», которыми россияне обстреляли Херсон, уже уничтожены 1 21.12.2023, 8:14

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ВСУ нанесли удар по оккупантам на левом берегу Днепра.

Во вторник, 19 декабря, российские войска нанесли ряд ударов по Херсону, что привело к значительным разрушениям, были ранены гражданские. На следующий день стало известно, что реактивные системы залпового огня «Ураган», которыми враг бил по городу, были уничтожены.

Об этом в эфире национального телемарафона «Єдині новини» сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что воины Вооруженных сил Украины уничтожили три установки захватчиков.

«Мы стараемся максимально уничтожать вражеский технический потенциал: технику, вооружение, боеприпасы, склады, пункты хранения, все, что они направляют по правому берегу. В частности, три установки «Ураган», которые вчера били по Херсону, были уничтожены», – сказала Гуменюк.

Напомним, что за минувшие сутки войска РФ обстреляли Херсонскую область 82 раза, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БПЛА и авиации. По Херсону прилетели 36 снарядов.

Кроме того, российские войска атаковали Херсон дронами. Ранения получили по меньшей мере девять горожан, в том числе четверо детей.

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