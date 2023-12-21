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Все установки «Ураган», которыми россияне обстреляли Херсон, уже уничтожены

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  • 21.12.2023, 8:14
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Все установки «Ураган», которыми россияне обстреляли Херсон, уже уничтожены

ВСУ нанесли удар по оккупантам на левом берегу Днепра.

Во вторник, 19 декабря, российские войска нанесли ряд ударов по Херсону, что привело к значительным разрушениям, были ранены гражданские. На следующий день стало известно, что реактивные системы залпового огня «Ураган», которыми враг бил по городу, были уничтожены.

Об этом в эфире национального телемарафона «Єдині новини» сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что воины Вооруженных сил Украины уничтожили три установки захватчиков.

«Мы стараемся максимально уничтожать вражеский технический потенциал: технику, вооружение, боеприпасы, склады, пункты хранения, все, что они направляют по правому берегу. В частности, три установки «Ураган», которые вчера били по Херсону, были уничтожены», – сказала Гуменюк.

Напомним, что за минувшие сутки войска РФ обстреляли Херсонскую область 82 раза, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БПЛА и авиации. По Херсону прилетели 36 снарядов.

Кроме того, российские войска атаковали Херсон дронами. Ранения получили по меньшей мере девять горожан, в том числе четверо детей.

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