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Китай закрыл воздушные ворота Пекина от трех российских городов

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  • 21.12.2023, 8:20
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Китай закрыл воздушные ворота Пекина от трех российских городов

Названа причина.

Обещания авиаперевозчиков РФ нарастить количество рейсов в КНР разбиваются о суровую реальность и жесткие условия со стороны Поднебесной.

Китай запретил авиакомпании «Россия», входящей в состав группы «Аэрофлот», совершать рейсы в Пекин из трех городов РФ.

Речь идет о Владивостоке, Иркутске и Красноярске. Причина - отсутствие договоров на обслуживание.

Как сообщает РБК, упомянутая российская авиакомпания не смогла выполнить все требования китайской стороны.

В связи с этим рейсы в столицу КНР, которые планировалось начать совершать из вышеперечисленных городов на этой неделе, отменены.

Так, рейсы из Владивостока были назначены на 18 и 20 декабря, из Иркутска - на 21 декабря, из Красноярска - на 19 декабря.

Ни один из них не будет совершен в ближайшее время. Компания уже начала связываться с пассажирами, предлагая им другие маршруты в Пекин, например с пересадкой в Москве.

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