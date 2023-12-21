Китай закрыл воздушные ворота Пекина от трех российских городов

Китай закрыл воздушные ворота Пекина от трех российских городов3
- 21.12.2023, 8:20
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Названа причина.
Обещания авиаперевозчиков РФ нарастить количество рейсов в КНР разбиваются о суровую реальность и жесткие условия со стороны Поднебесной.
Китай запретил авиакомпании «Россия», входящей в состав группы «Аэрофлот», совершать рейсы в Пекин из трех городов РФ.
Речь идет о Владивостоке, Иркутске и Красноярске. Причина - отсутствие договоров на обслуживание.
Как сообщает РБК, упомянутая российская авиакомпания не смогла выполнить все требования китайской стороны.
В связи с этим рейсы в столицу КНР, которые планировалось начать совершать из вышеперечисленных городов на этой неделе, отменены.
Так, рейсы из Владивостока были назначены на 18 и 20 декабря, из Иркутска - на 21 декабря, из Красноярска - на 19 декабря.
Ни один из них не будет совершен в ближайшее время. Компания уже начала связываться с пассажирами, предлагая им другие маршруты в Пекин, например с пересадкой в Москве.