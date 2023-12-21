Мероприятие с Путиным эпично провалилось на росТВ 1 21.12.2023, 8:18

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Симоньян с Малаховым унизили главу РФ.

Трансляция так называемый прямой «Прямой линии» с Путиным с треском провалилась в эфире.

Российские СМИ сообщают, что на подконтрольных Кремлю федеральных телеканалах «Россия 1», «Первый канал» и «НТВ» трансляция мероприятия не вошла даже в топ-5 по рейтингам по итогам недели, следует из данных Mediascope.

Их обошли выпуски «Вестей», программы Андрея Малахова, Ирады Зейналовой и даже интервью пропагандистки Симоньян.

Таким образом, россияне значимо утратили интерес к телемероприятиям с участием Путина, которые все больше превращаются в ритуал главного российского пенсионера.

Трансляция «Итогов года» с Путиным на «Первом канале» оказалась только на 13-м месте, на «НТВ» — вообще на 68-м.

Среди аудитории в возрасте 18-54 лет (то есть за исключением детей и пенсионеров) «Итоги года» оказались еще ниже в рейтинге.

Трансляция на «России 1» заняла 16-е место, на «Первом канале» — 32-е.

В предвыборном 2017 году интерес к эфирам с Путиным был значительно выше, однако спустя 6 лет ситуация изменилась.

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