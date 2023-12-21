На Ставке Зеленского разгорелся жесткий спор: Данилов рассказал подробности 1 21.12.2023, 8:24

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Дискуссию вызвал вопрос об усилении мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский проводил заседание Ставки, на которой не обошлось без серьезного спора. Эта дискуссия связана с усилением мобилизации в Украине. Подробности в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что на Ставке обсуждался вопрос необходимого количества людей на фронте.

«Названые цифры они действительно нужны по замыслу наших военных для нашей безопасности. Но речь идет не о ситуации «сегодня на сегодня», речь идет о том, что за определенный период времени, скорее всего, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество наших граждан... Для этого нужно понимать, что должна быть подготовка. Граждане, которые должны привлекаться, должны ясно понимать, на какие сроки они идут, когда у них будут отпуска, когда у них будут ротации. Именно об этом есть дискуссии на Ставке», - сказал Данилов.

Он надеется, что вскоре со всеми этими вопросами удастся разобраться. Финальное решение будут принимать в Верховно Раде.

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