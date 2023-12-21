Израильские истребители атаковали командный центр «Хезболлы» в Ливане
- 21.12.2023, 8:26
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ЦАХАЛ также ликвидировал отряд террористов, приближавшийся к границе.
Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали оперативный командный центр «Хезболлы» в Ливане вечером среды, 20 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.
«Недавно наши истребители нанесли удар по оперативному командному центру «Хезболлы» в Ливане», - говорится в сообщении.
Отмечается, что израильские солдаты также обнаружили отряд террористов, приближавшийся к забору безопасности со стороны Ливана вдоль границы в районе Метула. Военные ЦАХАЛ открыли огонь и попали в цели.
Кроме того, Иерусалим обнаружил четыре пусковые установки, пересекшие территорию Израиля из Сирии. Войска нанесли удары по ним и по посту