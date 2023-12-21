Бьют по Баскову 1 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

21.12.2023, 8:34

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Что же такое творится?

«Орудия» репрессий бьют по своим – теперь по Николаю Баскову. Это прямо, вторая серия истории с Сергеем Лазаревым.

Таганский райсуд Москвы оштрафовал «Точка ТВ» на 1 млн руб. за показ клипа Баскова «Странник».

Что же там, в клипе? Куда этот патриотический басковский странник направлялся? Верно, на спецоперацию, подбивать «Леопарды». Или на выборы шел – голосовать за Путина. А то и «иноагентов» ловить, жечь книги Акунина и Быкова …

Нет … В постановлении суда указано, что клип к песне «Странник» выполнен в древнеримской эстетике. Что же, пока неплохо. Это должно понравиться Соловьеву - любителю Муссолини. Тот тоже от Древнего Рима был в восторге.

Но дальше … «Лирический герой» Николая Баскова изображен с другим мужчиной на фоне «атмосферы гедонизма и разврата». В клипе также показаны сцены сексуального характера между женщинами».

Конечно, такое никуда не годится. Если Кузнецову и Львову-Белову усадить за совместный экспертный просмотр, то обе упадут в обморок с криком: «Не скрепно!». Да и нижний спикер Володин вряд ли, обрадуется, если ему показать. Возмутительно! Это противоестественно!

Кстати, клип Баскова был сделан в 2012 году. Вчера Путин заявил «о нашей «пятой колонне», вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове, уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад».

Но ведь не зря же! Вот Басков пример. Такие антискрепные клипы на его песни выходили. Теперь же в Z-акциях участие принимает. Теперь надо бы попросить его спеть про «традиционную семью» и клип сделать соответствующий. На языке какого-нибудь восточного народа (хоть бы на китайском), куда Путин «повернул». Чтобы знали наших.

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